РИАМО - 20 июн. Южный вестибюль станции столичного метро «Спортивная», а также станция Московского центрального кольца «Лужники» работают только для выхода пассажиров в связи с проведением матча на стадионе «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В 15:00 в «Лужниках» начнется матч в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Португалии и Марокко.

«Матч Португалии и Марокко в «Лужниках» уже скоро начнется! Южный вестибюль станции «Спортивная» и станция МЦК «Лужники» работают только для выхода пассажиров», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.