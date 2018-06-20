РИАМО - 20 июн. Специалисты проверили информацию о задымлении на станции метро «Царицыно» в Москве, она оказалась ложной, сообщил РИАМО в среду сотрудник ГУ МЧС России по столице.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о задымлении на станции «Царицыно» Московского метрополитена.

«Наше подразделение приезжали, проверили информацию, ничего не обнаружено», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по прибытию спасателей станция метро «Царицыно» работала в штатном режиме.