РИАМО – 20 июн. Негативные последствия от западных санкций отметили только 24% россиян, более половины – 67% – не ощутили изменения своего уровня жизни в связи с ними, пишет Газета.ru.

«В свою очередь 34% россиян заявили, что западные санкции оказали положительный эффект на российскую экономику. Среди положительных последствий граждане России чаще всего называют развитие экономики (50%) и импортозамещение (20%)», – отмечается в данных опроса, проведенного ВЦИОМ.

Около 20% россиян не заметили какого-либо влияния санкций, добавляется в материале.

Телефонный опрос методом случайного выбора стационарных и мобильных номеров провели сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения 10-11 июня 2018 года, в нем приняли участие более двух тысяч граждан в возрасте от 18 лет.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.