РИАМО - 20 июн. Четыре современных детских площадки откроют в подмосковном Наро-Фоминском городском округе в текущем году в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Губернаторская программа «Наше Подмосковье», в рамках которой в муниципалитетах устанавливаются современные детские площадки, активно реализуется и в Наро-Фоминском городском округе. В этом году здесь запланировано открытие четырех площадок - в Наро-Фоминске, Калининце, Верее и Атепцеве», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Сергей Борисенко, три первых игровых комплекса практически готовы, остается только положить на площадках резиновое покрытие. Установка детской площадки в Атепцеве также близка к завершению, в течение 4-5 дней на ней тоже будет уложено резиновое покрытие.

Борисенко обратил внимание на универсальный характер игровых комплексов. Согласно требованиям губернаторской программы, они включают в себя различные элементы для любого возраста – от песочниц до уличных тренажеров. Размер каждой площадки немаленький – порядка 450 квадратных метров.

Все элементы игровых комплексов выполнены из качественных и безопасных материалов, производство которых располагается в Подмосковье.