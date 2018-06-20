РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. В Балашихе в ходе операции «Курорт – 2018» сотрудники полиции оштрафовали 14 жителей за распитие алкоголя в общественных местах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В период летнего сезона полицейские проводят в горокруге оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт – 2018». За минувшую неделю сотрудники полиции проверили семь мест массового отдыха граждан и 49 объектов санаторно-курортного комплекса.

«За прошедшую неделю (с 11 по 17 июня – ред.) в территориальные подразделения МУ МВД «Балашихинское» доставлены 14 нарушителей общественного порядка, которые привлечены к административной ответственности по признакам состава правонарушений, предусмотренных статьей 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, или одурманивающих веществ в общественных местах» и статьей 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»», – говорится в сообщении.

Санкции данных статей влекут наложение штрафа до 1,5 тысяч рублей.