РИАМО - 20 июн. В новом жилом комплексе в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построят трехэтажный детский сад на 260 мест, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города.

"Детский сад будет построен в составе нового жилого комплекса в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Учреждение рассчитано на 260 мест. Фасады этого детского сада будут облицованы яркими фиброцеметными плитами», - сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Трехэтажный детский сад расположится в проектируемом жилом комплексе в районе пересечения Аминьевского шоссе и Киевского направления МЖД. В здании, рассчитанном на 260 мест, будет учиться 12 групп по 20-25 детей в каждой. Предполагается, что в сад будут ходить дети от двух до семи лет.

Групповые ячейки расположатся на всех этажах здания. Помимо них, на первом этаже будет сенсорная комната для развития органов чувств детей, на втором – физкультурный зал, а также столовая, медицинский блок и кабинет логопеда. На третьем этаже разместятся музыкальный зал и кабинеты дополнительного образования для детей дошкольного возраста.

Общая площадь здания составит более 5,7 тысячи квадратных метра. Проектировщик объекта - ООО «ТРИДИКА», заказчик - ООО «Управление капитального строительства «Интеко».