РИАМО - 20 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства жилого дома в Зеленоградском округе Москвы, по результатам контроля были выявлены нарушения, за которые подрядчика оштрафовали на 150 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возводится по адресу: район Крюково, микрорайон 17 (ЗелАО). Застройщиком выступает ООО «Прометей Сити», генподрядчик – ООО «ДЗС Групп». Утвержденным проектом предусмотрено строительство двух корпусов на 501 квартиру общей площадью 44,2 тысячи квадратных метров. Строительство ведется с сентября 2017 года и планируется завершить в первом квартале 2019 года.

«К проведению проверки привлекались специалисты центра экспертиз (ЦЭИИС). В общей сложности эксперты выполнили девять исследований. Специалисты центра экспертиз провели комплексное обследование и испытания материалов и конструкций. По результатам проверки выявлены нарушения по монтажу сборных железобетонных плит перекрытия и стеновых панелей», – говорится в сообщении.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что по итогам проверки генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 150 тысяч рублей.

По его словам, все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитет контролирует устранение недочетов.