РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 июн. Тридцатого июня на городском стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове пройдет праздничная программа в честь Дня молодежи России, сообщается на официальном сайте городского округа.

В программе праздника: соревнования по стритболу и воркауту, будет работать арт-зона и спортивная площадка. Каждый желающий сможет принять участие в чемпионате настольных игр, а также сдать нормативы ВФСК «ГТО».

«В 18:00 на футбольном поле ГС «Авангард» начнется матч в рамках первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона между командами ФК «Пересвет» (Домодедово) и ФК «Долгопрудный»», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в соревнованиях необходимо скачать заявку, заполнить ее и отправить по адресу: pobedacon@yandex.ru. Начало регистрации команд для участия в соревнованиях в 17:30.

День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением президента от 1993 года. В этот день организуют всевозможные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия для молодежи.