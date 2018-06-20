РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин угостили мороженым ребят, отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном центре «Юнармеец» в Щелковском районе, передает в среду корреспондент РИАМО.

В среду главы двух регионов приехали в лагерь «Юнармеец», где сыграли с ребятами в футбол. После Воробьев и Собянин угостили детей «Богородским пломбиром», изготовленном на Ногинском хладокомбинате в Подмосковье.

Каждую смену в лагере «Юнармеец» отдыхают около 320 человек. 67% детей, находящихся в центре в первую смену, являются жителями Подмосковья, еще 33% приехали из Москвы. В лагере работают более 60 человек из разных регионов страны.

На территории «Юнармейца» располагаются три спальных корпуса, медицинский корпус на 15 человек, 12 крытых беседок, игровой городок, три спортивных площадки, специально оборудованная площадка для игры в лазертаг, теплица для ознакомления с выращиванием культурных растений, костровая площадка с большой беседкой в лесу и многое другое.

Детский лагерь открылся в 1985 году на земельном участке, который принадлежал министерству обороны СССР. «Юнармеец» предназначался для отдыха детей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей и учреждений, дислоцированных на территории Подмосковья.

В апреле 2014 года лагерь был передан из ведения министерства обороны РФ в собственность Щелковского района. В январе 2015 года в учреждении начались восстановительные работы за счет инвестора. В июне 2015 года открылась первая летняя смена после ремонта.

Текущим летом в лагере «Юнармеец» запланированы четыре тематические смены. Первая смена «Доброволец» посвящена волонтерскому движению, гражданско-патриотической тематике. Вторая смена «Шаг вперед» будет спортивно-туристической. Третья смена станет международной – ожидается, что в лагерь приедут дети из Германии, Молдовы, Абхазии и Белоруссии. Четвертая смена будет научно-технической.

На все смены предоставляется более 1,2 тысячи путевок, 509 путевок предоставляются на льготных условиях малообеспеченным и многодетным семьям Щелковского района.