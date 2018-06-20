РИАМО - 20 июн. Партию цветов эустомы, инфицированных табачной белокрылкой, уничтожили по предписанию специалистов Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (городской округ Можайск), при досмотре срезов цветов эустомы (происхождением Италия) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ», – говорится в сообщении.