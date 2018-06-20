РИАМО - 20 июн. В Россию в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола экстрадирован Аслан Гагиев, обвиняемый в организации преступного сообщества и устойчивой вооруженной группы, сообщается на сайте МВД РФ.

«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов. Часть его сообщников были задержаны ранее и приговорены к длительным срокам лишения свободы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гагиев был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года на основании запроса МВД по Республике Северная Осетия – Алания. В январе 2015 года его задержали в Австрии.

«В аэропорту города Вены состоялась передача Аслана Гагиева представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву», – добавила Волк.

Аслан Гагиев по кличке Джако организовал банду наемных убийц в 2004 году. Главное подразделение киллеров банды возглавлял однофамилец Гагиева – сотрудник южноосетинской контрразведки Олег Гагиев по кличке Ботэ. Всего в банду входило более 40 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов и один сотрудник прокуратуры. Группа принимала заказы на убийства любой сложности. Киллеры использовали съемные квартиры, угнанные автомобили, поддельные документы. Оружие они привозили из Южной Осетии.

Банда стала широко известна после совершения ряда громких убийств. Всего следователи установили причастность членов ОПГ к 80 убийствам.