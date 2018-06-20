РИАМО - 20 июн. Арбитражный суд Московской области вынес представление по заявлению ООО «ПМК 21» из Раменского района Подмосковья, которое пыталось опротестовать постановление областного Минэкологии об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

В ходе работ по строительству дороги в Раменском районе общество нарушило законодательство о соблюдении экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности.

«Работники компании изменили дно и берега притока реки Гжелки, заключив часть его в коллектор с тремя водопропускными трубами. За это инспекторы эконадзора оштрафовали общество и вынесли представление об устранении нарушений», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Арбитражный суд постановил отказать нарушителям в заявленных требованиях. Теперь обществу придется исполнять представление Минэкологии.