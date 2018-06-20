РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июн. Депутаты в Королеве определили место установки памятника основателю Конструкторского бюро химического машиностроения «Химмаш» Алексею Исаеву, монумент будет стоять в сквере напротив библиотеки имени Крупской, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве прошло очередное заседание городского совета депутатов.

«Памятник Алексею Исаеву предложил установить коллектив КБ «Химмаш», основателем которого он являлся. Предложено установить памятник напротив библиотеки имени Крупской вместо камня в сквере. Финансирование проекта по установке памятника полностью осуществляется за счет КБ «Химмаш»», – сказал председатель комитета по культуре городской администрации Юрий Тимохин.

Депутаты единогласно проголосовали за установку памятника в предложенном месте.

Алексей Исаев является создателем жидкостных ракетных двигателей, лауреатом Ленинской и Государственных премий СССР. Под его руководством впервые в Советском Союзе были созданы газогенераторы, работавшие на двухкомпонентном ракетном топливе с большим избытком горючего.