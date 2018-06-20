РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 20 июн. В подмосковном Жуковском 22 июня проведут акцию «Зажги свечу памяти», мероприятие состоится в рамках Дня памяти и скорби, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Двадцать второго июня в 4:00 у мемориала «Вечный огонь» в рамках Дня памяти и скорби пройдет акция «Зажги свечу памяти». В акции примут участие молодежь города, выпускники жуковских школ, ветераны, представители общественных организаций», – говорится в сообщении.

Кроме того, все желающие в ночь с 21 на 22 июня (с 21:00 до 4:00) могут зажечь на своем окне свечи в память о 27 миллионах соотечественников, жизни которых унесла Великая Отечественная война.

Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Тринадцатого июля 1992 года этот день был объявлен днем памяти защитников Отечества, а 8 июня 1996 года указом президента России был установлен Днем памяти и скорби. В России традиционно в этот день проходят траурные мероприятия и митинги.