РИАМО - 20 июн. Выезд бригады детских врачей в город Пушкино для диагностического осмотра детей со сложными заболеваниями состоится 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД).

По словам главного педиатра Минздрава Московской области Нисо Одинаевой, основная цель мероприятия – обеспечить доступность высококлассных специалистов, современных методов диагностики и лечения детям Подмосковья.

«В диагностическом и консультационном осмотре детей примут участие главные детские специалисты Минздрава, ведущие врачи МОКДЦД и МОНИКИ. Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, маленьких пациентов направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ», – говорится в сообщении.

Всего планируется осмотреть около 150 детей. В ходе акции главный детский гастроэнтеролог Минздрава Московской области Екатерина Цимбалова проведет занятие в «Школе родителей» по актуальной теме «Здоровое питание детей».