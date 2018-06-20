РИАМО - 20 июн. В Московской области с начала 2018 года диспансеризацию прошли свыше 550 тысяч человек, что составляет 47% от годового плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В результате проведенного обследования 35% людей, прошедших диспансеризацию, были признаны практически здоровыми (первая группа здоровья), 14% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (вторая группа здоровья), у 51% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (третья группа здоровья)», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, по результатам первичного обследования на второй этап диспансеризации было направлено 42% от всех лиц, прошедших осмотр.

«Только с начала этого года у жителей области было впервые выявлено свыше 73 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе – 25,3 тысячи случаев болезней системы кровообращения, 18,4 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы, 6,8 тысячи случаев болезни органов пищеварения. С начала 2018 года в результате диспансеризации впервые выявлено свыше 1,1 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний», – заявил Марков.

Он также добавил, что для удобства жителей в 2018 году в поликлиниках Московской области, помимо пяти рабочих дней на неделе, были организованы 13 рабочих суббот – Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошли 39,4 тысячи человек.