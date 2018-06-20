РИАМО – 20 июн. После трех дней поисков посольство Мексики в России установило местонахождение своего гражданина, передает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что в Москве после матча в «Лужниках» между Германией и Мексикой пропал без вести Франсиско Хавьер Мата Санчес. Его друзья утверждали, что он якобы встретился с девушкой по имени Алита и после этого перестал выходить на связь. Они обратились в правоохранительные органы и попытались разыскать пропавшего туриста через социальные сети.

«Посольство Мексики сообщает, что местонахождение мексиканца Франсиско Хавьера Мата в Москве установлено. Сотрудники дипмиссии посетили его для предоставления необходимой консульской поддержки, установили, что состояние его здоровья не вызывает опасений», – говорится в сообщении посольства Мексики в РФ в Twitter.

Других деталей о пропавшем болельщике в посольстве не приводят.

Мачт между сборными Германии и Мексики состоялся в столичных Лужниках 17 июня и завершился победой мексиканских футболистов со счетом 0:1.