РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июн. В Королеве завершился ремонт фасадов в двух жилых домах на улицах Коминтерна, 11 и Карла Либкнехта, 3, качество работ проверил депутат Мособлдумы Сергей Керселян, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник депутата Руслан Хайрулин.

19 июня член регионального политсовета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Сергей Керселян проверил качество ремонтных работ жилых многоквартирных домов наукограда, осуществляемых в рамках партийного проекта «Городская среда».

«Осмотрев два жилых многоквартирных дома, расположенных по улицам Коминтерна, 11 и Карла Либкнехта, 3 в Королеве, депутат остался доволен качеством выполненных работ. Из выделенных финансовых средств в объеме 8,3 миллиона рублей на ремонт дома по улице Коминтерна, 11 – только 2,6 миллиона рублей было потрачено на ремонт фасада здания», – сказал Хайрулин.

Остальную сумму потратили на замену внутренних инженерных систем, ремонт кровли и другие виды работ. В проверенных домах уже завершены работы по ремонту фасадов зданий, по замене окон в подъездах. Также заменили водосточные трубы и козырьки над подъездами. В настоящий момент идет ремонт внутренних инженерных систем, на очереди – ремонт кровли.

Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта общего имущества по городскому округу Королев на 2017-2019 года.