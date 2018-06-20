РИАМО - 20 июн. Жители Московской области за последние четыре года стали посещать парки в шесть раз чаще, сообщила в среду на пресс-конференции в РИАМО руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«Посещаемость подмосковных парков увеличилась в шесть раз, начиная с 2014 года», - сказала Витушева.

Она отметила, что по итогам 2017 года в рейтинге регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Подмосковье разделило первое место с Республикой Татарстан.

«Ежегодно в Московской области увеличивается не только количество новых общественных пространств, но и их качество, насыщенность и масштабы проводимых работ», - добавила Витушева.