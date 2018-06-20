РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 июн. С 1 июля текущего года в Московской области увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в Домодедове тарифы на водоснабжение увеличатся на 3,7%, теплоснабжение – на 2,7%, электроснабжение – на 4,9%, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Для основных ресурсоснабжающих организаций Домодедова комитетом по ценам и тарифам Подмосковья установлены с 1 июля 2018 года следующие тарифы: водоснабжение – 25,37 рублей/кубометр (увеличение к предыдущему периоду на 3,7%); водоотведение – 27,12 рублей/кубометр (увеличение к предыдущему периоду на 4,3%); теплоснабжение – 2 493,2 рублей/Гкал (увеличение к предыдущему периоду на 2,7%)», – говорится в сообщении.

Хотя считается, что тариф «Домодедовского водоканала» по водоснабжению ниже среднего тарифа в Московской области на 8,6%, по водоотведению – ниже среднего тарифа в регионе на 4,9%. А тариф МУП «Теплосеть» по теплоснабжению ниже максимального тарифа в Московской области на 30%.

Изменения также коснутся услуг электроснабжения и газоснабжения.

«Одноставочный тариф по электроэнергии увеличится на 4,9% и составит 5,29 руб./кВт*ч. В сельской местности, а также в домах, оборудованных электроплитами и расположенных в городской местности, рост тарифа произойдет на уровне 5,1% и составит 3,71 руб./кВт*ч. В домах, оборудованных двухтарифным счетчиком электрической энергии, тарифы будут применяться в размере 6,08 руб./кВт*ч (дневная зона) и 2,25 руб./кВт*ч (ночная зона). Таким образом, тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, увеличатся на 4,8% и 7,7% соответственно», – отмечается в сообщении.

Что касается тарифа на природный газ, то его с 1 июля также планируется увеличить на 3,4% до 6,35 рублей/кубометр. Но индексация не коснется платы за жилищные услуги, которые устанавливаются органами местного самоуправления, такие как содержание жилого помещения и плата за наем.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги осуществляется каждый год с 1 июля во всех субъектах РФ. С 1 июля 2018 года по Московской области увеличение тарифов на электроснабжение составит 5%, водоснабжение и водоотведение – 3,8%, теплоснабжение – 3,6%, газ – 3,4% (по информации Комитета по ценам и тарифам Московской области).