РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин сыграли в футбол с отдыхающими в подмосковном лагере «Юнармеец» ребятами, передает в среду корреспондент РИАМО.

На поле сразились команда вожатых и команда детей, вместе с которыми сыграли Воробьев и Собянин.

После матча участники игры сделали совместное фото на память. Губернатор Подмосковья и мэр столицы также подарили детям футбольные мячи с памятной подписью.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» располагается в Щелковском районе Подмосковья.

Детский лагерь открылся в 1985 году на земельном участке, который принадлежал министерству обороны СССР. «Юнармеец» предназначался для отдыха детей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей и учреждений, дислоцированных на территории Подмосковья.

В апреле 2014 года лагерь был передан из ведения министерства обороны РФ в собственность Щелковского района. В январе 2015 года в учреждении начались восстановительные работы за счет инвестора. В июне 2015 года открылась первая летняя смена после ремонта.

Текущим летом в лагере «Юнармеец» запланированы четыре тематические смены. Первая смена «Доброволец» посвящена волонтерскому движению, гражданско-патриотической тематике. Вторая смена «Шаг вперед» будет спортивно-туристической. Третья смена станет международной – ожидается, что в лагерь приедут дети из Германии, Молдовы, Абхазии и Белоруссии. Четвертая смена будет научно-технической.

На все смены предоставляется более 1,2 тысячи путевок, 509 путевок предоставляются на льготных условиях малообеспеченным и многодетным семьям Щелковского района.