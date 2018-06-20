РИАМО - 20 июн. Электропоезд смертельно травмировал мужчину на станции «Раменское» в Подмосковье, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 12:40 (20 июня – ред.) на станции «Раменское» Казанского направления Московской железной дороги электропоезд «Москва-Голутвин» насмерть сбил мужчину. Призываем неукоснительно соблюдать правила поведения на железнодорожных путях!» – говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента в настоящий момент выясняются.