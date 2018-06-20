РИАМО – 20 июн. Росприроднадзор обжаловал отказ взыскать 37 миллионов рублей с аэропорта «Домодедово» за загрязнение ручья сточными водами, ранее суд счел, что представленные доказательства не являются весомыми, передает «Интерфакс».

«Росприроднадзор по ЦФО подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 37,4 миллиона рублей с аэропорта «Домодедово» по делу о загрязнении ручья Безымянного. Жалоба зарегистрирована во вторник», – говорится в материале.

Суд принял к рассмотрению иск Росприроднадзора в ноябре 2017 года. По данным ведомства, «Домодедово» при осуществлении хозяйственной деятельности осуществляет сброс ливневых сточных вод в водный объект без очистки. Вред, причиненный ручью Безымянному (приток реки Гнилуши) в период с 20 по 27 апреля 2017 года, истец оценил в 37,4 миллиона рублей.

В качестве доказательств Росприроднадзор представил результаты проб сточных и природных вод. Но суд счел, что «экспертные исследования проведены лицами, которым в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы», и пришел к выводу, что надлежащих доказательств не представлено.

В июне Арбитражный суд Московской области отказал Росприроднадзору во взыскании с аэропорта «Домодедово» 834,4 миллиона рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного в мае прошлого года. Доводы суда были аналогичными, отмечается в сообщении.