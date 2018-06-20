РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июн. Более 300 детей, которые отдыхают в детских лагерях «Белка», посетили кинопоказы в домах культуры в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (20 июня – ред.) более 300 детей посетили кинопоказы, которые прошли в домах культуры «Белая Дача» и «Силикат» Котельников. Ребятам, отдыхающим в городских лагерях, показали художественный фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен». Данное мероприятие стало одним из многочисленных в рамках летней оздоровительной кампании на территории городского округа Котельники», – сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он отметил, что кинопоказы начались в 10:30. После окончания просмотра фильма для детей было подготовлено задание, согласно которому они сами придумывали продолжение к советской картине и делали инсценировку. Булгаков добавил, что также в среду у детей пройдет досуговая программа в школах, запланированы подвижные игры, съемка клипа в рамках подготовки к кинофестивалю и репетиция к акции «Вахта памяти».

Летние лагеря открылись в городском округе Котельники в конце мая. На данный момент для детей проведено более 60 различных мероприятий. Центральным событием станет патриотическая акция «Вахта памяти» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, детей, артистов мюзиклов.