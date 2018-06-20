РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. На заседании совета депутатов Балашихи в среду приняты корректировки в городской бюджет, на проектирование парка рядом с полигоном твердых бытовых отходов «Кучино» будет направлено 6 миллионов рублей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории полигона «Кучино» планируется создание парка. Пока не завершена рекультивация полигона, мы начинаем делать проект благоустройства прилегающей территории. На разработку проекта предлагается направить 6 миллионов рублей», – сказал советник главы городского округа Балашиха Алексей Шумилин.

Он добавил, что площадь прилегающей территории составляет около 20 гектаров. В будущем территория всего парка, включая полигон и участок Павлинского лесопарка, составит до 130 гектаров.

Депутаты поддержали проект изменений. Корректировки бюджета коснулись и других направлений. Скорректированная доходная часть составила 13,040 миллиарда рублей, расходная часть – 14,224 миллиарда рублей. Дефицит в 1,185 миллиарда рублей будет покрываться за счет остатка средств бюджета на начало финансового года.