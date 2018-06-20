РИАМО - 20 июн. Столичная Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о вводимых ограничениях в движении транспорта на период чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«За день до проведения и в дни матчей – 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля будет закрыт проезд в связи с организацией пешеходной зоны: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы); улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы); Проектируемый проезд №2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова); улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора); 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова)», - говорится в сообщении.

В межматчевые дни пешеходная зона будет организована на улице Доватора, Проектируемом проезде №2309, улице 10-летия Октября. На весь период проведения ЧМ будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную. В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на улице Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты.

За день до проведения и в дни матчей – 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы: Абрикосовский переулок, Кооперативную (от улицы Усачева до улицы Доватора); Малый Саввинский переулок; Новодевичий проезд; 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева); Большую Пироговскую (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей); Ефремова (от Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309); Малую Пироговскую (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей); Погодинскую (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда); Савельева, Фрунзенскую набережную.

За день до проведения и в дни матчей – 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля автомобилям будет запрещено выезжать на следующие улицы: Лужнецкий проезд; Новодевичья набережная; Ростовская набережная; Саввинская набережная; Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.) В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяются.

На весь период проведения ЧМ улица Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.