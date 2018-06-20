РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. Социальный партнер вручил профессиональное парикмахерское оборудование техникуму имени Юрия Гагарина в поселении Красково подмосковных Люберец в честь выпуска студентов, сообщила директор учреждения Ольга Клубничкина.

«У нас на «Парикмахерском искусстве» (направление подготовки – ред.) на следующей неделе выпускаются 25 студентов. В честь этого наш социальный партнер, крупная компания-поставщик профессионального оборудования и средств для волос, подарили нашему техникуму имени Юрия Гагарина в Краскове стул, столик, зеркало для парикмахерской лаборатории», – сказала Клубничкина.

Она добавила, что также подарки – парикмахерские ножницы и фартук вручили 25 выпускникам. Клубничкина отметила, что в 2018 году выпускаются три обладательницы диплома со знаком отличия.

Она подчеркнула, что компания-партнер также помогает трудоустроиться выпускникам. Они поставляют средства для волос и оборудование в различные салоны и парикмахерские России, поэтому выпускники отделения «Парикмахерского искусства» без проблем находят работу.