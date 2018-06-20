РИАМО – 20 июн. Результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2018 году в целом сопоставимы с прошлогодними, средний тестовый балл повысился менее чем на два балла, несколько снизилось число тех, кто не преодолел минимальный порог, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

ЕГЭ по русскому языку в основной период проведения экзаменов сдавали 645,5 тысяч участников, что на 29 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамен состоялся 6 июня.

«Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный порог для получения аттестата в 24 балла, составило 0,4%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в 2017 году. Максимальный результат в 100 баллов получили 3722 выпускника, что также сопоставимо с итогами прошлого года. Мало изменились доли участников с результатами в диапазонах 41-60, 61-80, 81-100 баллов», – отмечается в сообщении.

В среду результаты ЕГЭ по русскому языку будут направлены в регионы, которые начнут их выдавать участникам экзамена. Использование новых технологий при организации ЕГЭ позволяет сократить установленные сроки обработки результатов. Таким образом, как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут получить аттестаты до проведения выпускных.

«Отрадно, что постепенно сокращается доля не набравших минимальный балл выпускников, для которых русский язык не является родным. Это значимый результат, поскольку хорошее знание русского языка служит ключом к продолжению образования по выбранной специальности и успешной карьере», – отметил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как добавила руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько, сопоставимость результатов экзамена разных лет – ключевая задача при разработке экзаменационных материалов.

«Включая в экзаменационную работу новую модель задания, мы проводили специальные апробационные исследования, давали разъяснения для учителей и школьников. Все это обеспечило стабильность результатов экзамена», – подчеркнула Цыбулько.