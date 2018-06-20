РИАМО - 20 июн. В Московской области в 2018 году появится более 60 новых общественных пространств, среди них более 20 скверов и 26 набережных, сообщила в среду журналистам на пресс-конференции в РИАМО руководитель Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева.

«В Московской области уже сейчас ведется работа по созданию еще 64 новых общественных пространств в 28 муниципальных образованиях. В эти новые общественные пространства будут входить 23 сквера, 26 набережных, четыре площади, шесть зон отдыха и 25 пешеходных зон», - сказала Витушева.

Она пояснила, что из 64 планируемых проектов на этот год 10 общественных пространств обустроят в городах-юбилярах - Воскресенске, Егорьевске, Ивантеевке, Королеве, Лотошине, Рошале, Рузе, Солнечногорске, Ступине и Электростали.

По словам Витушевой, при выборе территорий для благоустройства учитывалось мнение населения.

«В 2018 году в голосовании по адресам для благоустройства общественных пространств приняло участие 1,5 миллиона жителей Подмосковья», - сказала руководитель Госадмтехнадзора Московской области.

Она отметила, что в 2017 году в Подмосковье было создано 134 новых общественных пространства, в том числе 70 пешеходных зон, 20 парков, 16 скверов, 14 зон отдыха, пять площадей, одна набережная.