РИАМО - 20 июн. Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные «Мосавтодором» в отношении ООО «Ситигрупп» для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку дорожных знаков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес ООО «Ситигрупп» проект контракта в установленный законом срок. Однако общество не представило подписанный электронной цифровой подписью проект государственного контракта и документ о его исполнении, в связи с чем ГБУ МО «Мосавтодор» поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта.

«Руководствуясь статьями 70, 104 закона о контрактной системе, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Ситигрупп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.