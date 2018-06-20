РИАМО - 20 июн. К концу недели температура в Подмосковье и Москве увеличится, в регион придет 30-градусная жара, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По станции ВДНХ максимальная температура достигла 28,1 градуса. Прошедший день стал самым теплым днем нынешнего лета. Только 18 июня температура достигала почти таких же значений, 27,8 градуса. Но жаркие дни еще впереди. По расчетам, в конце текущей недели температура может повыситься в Московском регионе до 30-32 градусов», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Москве сохранятся сильные порывы ветра и будет без осадков.

В среду в Подмосковье и Москве будет переменная облачность без осадков, температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.