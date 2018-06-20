РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июн. За неделю с 11 по 17 июня дорожные службы подмосковного Королева выполнили профилирование дорог по 10 адресам в частном секторе, сообщается в аккаунте координационного совета городского округа в Instagram.

«За прошедшую неделю службой благоустройства выполнено профилирование по 10 адресам общей площадью более 4,8 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Профилирование – это технология ремонта дорожного покрытия, которая проводится путем выравнивания и уплотнения дорожных материалов автогрейдером. Такие работы ведутся для улучшения качества грунтовых и гравийных дорог в частном секторе.