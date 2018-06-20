РИАМО - 20 июн. Сотрудники полиции в Москве оперативно вернули иностранному болельщику вещи, который он случайно оставил в гостинице после отъезда, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию через службу 112 поступило сообщение от гражданина Алжира о пропаже чемодана с личными вещами. Мужчина обнаружил пропажу на улице Шереметьевская, после того как вышел из общественноготранспорта.

«Сотрудники полиции установили, что потерпевший и еще трое граждан Алжира приехали в столицу на чемпионат мира по футболу. В день отъезда один из болельщиков обнаружил пропажу своего чемодана. Сотрудники полиции нашли потерянный чемодан и вернули его владельцу», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина оставил его в гостинице, где проживал.