РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Подольский коллектив театра-студии «Артель» получил награду в номинации «За лучший зарубежный спектакль» на национальном фестивале в Болгарии, сообщается на сайте администрации городского округа.

Народный коллектив театра-студии «Артель» дома культуры «ЗиО» Подольска принял участие в XXI национальном фестивале любительских театров в Болгарии. В нем приняли участие 19 театров из Болгарии, России, Молдавии, Черногории и Македонии.

«По итогам фестиваля театральный коллектив Подольска получил награду «Прилетны птицы» в номинации «За лучший зарубежный спектакль». Профессиональное жюри под председательством профессора Софийского университета, режиссера Елены Баевой, высоко оценило мастерство юных артистов, назвав их представителями лучших традиций русской театральной школы», - говорится в сообщении.

Коллектив Подольска отправился на творческие состязания по приглашению общины Каварна Болгарии в рамках программы ««Породненные города» Подольск – Каварна». Театр-студия представил спектакль по сказке Александра Пушкина «Жених».

Помимо фестиваля участники программы посетили экскурсии по памятным местам, а также смотрели и обсуждали спектакли и многое другое.