РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 июн. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 23 июня совершит божественную литургию под открытым небом в Серафимо-Знаменском скиту в селе Битягово Домодедова, начало в 10:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители и гости городского округа Домодедово! 23 июня в Серафимо-Знаменском скиту в селе Битягово городского округа Домодедово состоится торжественное богослужение, посвященное памяти основательницы скита преподобноисповедницы Фамари», - говорится в сообщении.

Богослужение возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении архиереев и священнослужителей Московской епархии. Это будет первое богослужение перед обретенными мощами святой.

Начало божественной литургии в 10:00, приглашаются все желающие.

Схиигумения Фамарь, в миру княжна Тамара Марджанишвили (Марджанова), родилась 1 апреля 1868 года в Грузии. После смерти родителей она приняла постриг в монастыре святой равноапостольной Нины в Бодби с именем Ювеналия. В 1905 году указом Святейшего Синода она была назначена настоятельницей Покровской женской обители в Москве. В 1910 году с ее помощью началось строительство Серафимо-Знаменского скита под Москвой, где в 1915 году она была пострижена в великую схиму с именем Фамарь.