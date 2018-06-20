РИАМО - 20 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство девятиэтажной гостиницы в Тверском районе Москвы, разрешение выдано сроком на один год, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выдано разрешение на строительство гостиничного комплекса в центре Москвы. Объект расположен по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, владение 2», – говорится в сообщении.

В девятиэтажном здании общей площадью 25,3 тысячи квадратных метров оборудуют 145 гостиничных номеров, а также 37 апартаментов. В трехэтажной подземной части разместится паркинг вместимостью 89 машино-мест. Прилегающую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, устроят проезды и тротуары.

«Гостинцу возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до июля 2019 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок гостиницы.

«К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.