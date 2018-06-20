РИАМО - 20 июн. Приобретение дополнительной площади в ходе переселения по программе реновации жилищного фонда становится одним из самых популярных вопросов, поступающих в Единый контакт-центр стройкомплекса Москвы и общественные организации города, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Число людей, интересующихся докупкой площадей, растет довольно быстро: если на начало июня было зафиксировано около 670 обращений в Единый контакт-центр стройкомплекса и в общественные приемные, то к концу прошлой недели их было уже более 720. Всего же с начала года (2018 года – ред.) по вопросам, связанным с программой реновации, получено более 6 тысяч обращений», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, количество вопросов приобретения дополнительных квадратных метров при переселении из старых пятиэтажек в новые квартиры пока уступает числу обращений, связанных со сроками реализации программы и общей справочной информации о реновации.

Левкин добавил, что высокий интерес к докупке квадратных метров подтверждают и данные из центров информирования граждан, которые отрылись в домах, переданных под заселение. К примеру, на сегодняшний день около 12% жильцов двух старых пятиэтажек на улице Константина Федина, переселяющихся в новый ном на 5-й Парковой улице, заявили о своем намерении докупить необходимые им площади.

Руководитель департамента напомнил, что город предоставляет 10% скидку на сумму доплаты за большую по метражу квартиру.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства стартовых домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.