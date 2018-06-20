РИАМО - 20 июн. С начала июня в столице выпало почти 40 миллиметров осадков, что составляет 53,2% от месячной нормы, прошедшие накануне ливни также прибавили количество осадков, кроме того, была достигнута максимальная температура воздуха нынешнего лета, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферный фронт атлантического циклона пролил кратковременные дожди в Московском регионе. По опорной метеостанции столицы за вчерашние сутки, 19 июня, выпало 4,4 миллиметра дождя. В итоге количество осадков за прошедшие дни лета составило 39,9 миллиметра при месячной норме 75 миллиметров», — говорится в сообщении.

В Москве кратковременный дождь сопровождался порывистым ветром до 13 метров в секунду. В Подмосковье ливни были интенсивнее, в Электроуглях выпало до 18 миллиметров осадков. Основные дожди пришлись на вторую половину дня, и воздух успел прогреться.