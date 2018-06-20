РИАМО - 20 июн. Восемь земельных участков в черте столицы под строительство индустриальных парков площадью от 0,3 до 4,4 гектаров выставили на аукционы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, земельные участки имеют различные виды разрешенного использования.

«У инвесторов есть возможность построить на выставленных на торги участках офисно-складские комплексы, производственные базы и промышленные предприятия. По два лота сдаются в аренду в Южном административном округе, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах. По одному лоту выставлены на аукционы в Северном и Западном административных округах», – пояснил Дегтев.

Все земельные участки расположены в промышленных зонах, рядом с крупными железнодорожными и транспортными узлами.

Площадь застройки варьируется от 6 тысяч квадратных метров (по улице Нарвская, САО) до 81 тысячи «квадратов» (Проектируемый проезд №188, ЮЗАО). Срок аренды участков – от 3 лет и 7 месяцев до 7 лет.

Начальная стоимость участков варьируется от 5,6 миллиона рублей (промзона «Южная», ЗАО) до 30 миллионов рублей (по улице Дорожная, ЮАО). Аукционы будут проходить летом текущего года.