РИАМО - 20 июн. В среду к началу матча между сборными Португалии и Марокко чемпионата мира по футболу на столичном стадионе «Лужники» столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду в 15:00 в «Лужниках» пройдет матч Португалия – Марокко.

«Москва, где сегодня сразятся Португалия и Марокко, окажется в области более прохладного атлантического воздуха. Осадки в течение дня маловероятны. Жары и духоты, которые были в начале недели, не ожидается. К стартовому свистку в столице прогнозируются вполне комфортные плюс 24 градуса», — говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, в результате дождей в Москве 19 июня максимальное количество осадков выпало в Тушине – 12 миллиметров, это около 20% от того количества, которое обычно набирается за весь июнь. Такие ливни в первый месяц лета в столице не являются чем-то выдающимся и случаются довольно часто.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.