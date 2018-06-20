РИАМО - 20 июн. Избирательная комиссия Московской области назначила председателем территориальной избирательной комиссии в подмосковном Лосино-Петровском Олега Летунова, передает корреспондент РИАМО в среду.

«Предлагается назначить председателем ТИК города Лосино-Петровский Олега Летунова, который имеет высшее юридическое образование и опыт работы в избирательной системе. Он прошел все собеседования на нашем уровне, предлагаю поддержать кандидатуру», - сказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.

Также на заседании Мособлизбирком рассмотрел личные заявления членов территориальной избирательной комиссии города Истра и решил освободить от обязанностей несколько членов территориальной избирательной комиссии до истечения срока полномочий.

«В наш адрес поступили заявления с просьбой освободить от обязанностей членов территориальной избирательной комиссии города Истра следующих граждан: Марину Горбунову, Александра Жарова, Геннадия Разумикина, Ольгу Тарасову и Наталью Ястину», - сказал Кудрявин.

Все предложения в Избирательной комиссии Московской области приняты единогласно.