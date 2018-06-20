РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Ямочный ремонт внутридворовых проездов во дворах Балашихи планируют завершить до 15 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По муниципальному контракту в 2018 году будет произведен ямочный ремонт на более чем 11 тысячах квадратных метров внутриквартальных дорог и тротуаров во дворах Балашихи. Эти работы планируем завершить до 15 октября», – сказал главный инженер управляющей компании «Квартал», производящей данные работы в городском округе, Владимир Кондратьев.

Он добавил, что ремонт дорог осуществляет бригада из восьми человек. Они подготавливают основание, убирая старый асфальт на месте ямы, проливают его водоэмульсионной смесью, после чего укладывают новый асфальт. Если управляющая компания не будет укладываться в график, будут привлечены дополнительные рабочие.

«В ходе ямочного ремонта мы отремонтируем как проезжую часть во дворах, так и заасфальтированные тротуары, и тротуары, выложенные брусчаткой. Сейчас приступили к ремонту у домов №№19 и 21 на улице Свердлова. Эти работы завершим за один день. По домам, которые обслуживает наша управляющая компания, объем работ составляет около 2 тысяч квадратных метров. Его планируем завершить в июле», – сказала заместитель директора по благоустройству управляющей компании «Квартал» Татьяна Мельникова.

Во время заседания правительства Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поднял вопрос о необходимости ямочного ремонта во многих населенных пунктах региона. Он попросил глав городов и муниципалитетов оцифровать – зарегистрировать и оформить за 10 дней все существующие ямы во дворах.