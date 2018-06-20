РИАМО – 20 июн. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что проблемы обманутых дольщиков в столице нет, все волнения вокруг этой темы носят чисто политический характер, передает в среду ТАСС.

«В Москве проблемы дольщиков как таковой нет. Причем мы действительно решаем проблемы тех людей, которые реально оказались обманутыми дольщиками. Но среди тех, кто больше всего шумит, к сожалению, больше всего людей, которые на этом занимаются политическим шантажом», - заявил Хуснуллин.

Он отметил, что действительно есть объекты, которые затягиваются по срокам строительства, но рано или поздно власти находят по ним решения. За последние шесть лет Москва решила проблему 11 тысяч дольщиков. На сегодняшний день в столице остается около 6 тысяч дольщиков в работе, «но по всем есть решение».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план завершения столичных долгостроев. В «особую» группу вошли три самых сложных долгостроя - ЖК «Царицыно», «Академ- Палас» и «Терлецкий парк».

Власти Москвы приняли решение воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве. По словам мэра, была достигнута договоренность с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком.

Это означает, что город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке.