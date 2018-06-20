РИАМО - 20 июн. Социальная ярмарка «Ценопад» впервые открылась в подмосковном Чехове, 34 торговые точки продают продукты питания, поделки ручной работы, постельные принадлежности и многое другое по сниженным ценам, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ярмарка открылась в пятницу и будет проходить по 24 июня.

«Уникальность проходящей в Чехове ярмарки – на ней представлен большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах, по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», - говорится в сообщении.

На «Ценопаде» покупатели смогут приобрести свежие клубнику и черешню, огурцы и помидоры, яблоки, домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию, мед, халву, кондитерские изделия, поделки ручной работы, трикотаж, постельные принадлежности и многое другое.

Кроме того, со скидкой до 70% можно будет приобрести «ценопадные продукты» - порядка 24 наименований.

Акция «Ценопадный продукт» является постоянной на всех социальных ярмарках «Ценопад». Суть акции в том, что на каждой ярмарке представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой, при этом скидка на данный товар достигает 70%.