РИАМО - 20 июн. В Московской области за пять лет благоустроили более 220 тысяч объектов общественных пространств, таких как парки, скверы, зеленые зоны и другие, сообщила в среду журналистам на пресс-конференции в РИАМО руководитель Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева.

«За пять лет по предписанию инспекторов приведено в порядок в рамках данной программы (благоустройства общественных пространств – ред.) более 220 тысяч объектов внешнего благоустройства», - сказала Витушева.

Она отметила, что в создание комфортной городской среды входят мероприятия по ремонту подъездов, капитальному ремонту многоквартирных домов, комплексному благоустройству дворовых территорий и систем наружного освещения «Светлый город».

«Одной из составляющих сторон такой масштабной работы является создание самих общественных пространств - это парки, скверы, зеленые зоны, набережные, площади, а также туристические и пешеходные зоны», - добавила Витушева.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин сообщал, что в голосовании по объектам комфортной городской среды, которое проводилось в марте 2018 года, приняли участие 1,5 миллиона жителей Московской области. Они выбирали, какие общественные территории будут благоустроены в первую очередь, и концепции развития таких пространств. В Подмосковье голосование прошло в 31 муниципалитете.