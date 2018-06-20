РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. На заседании совета депутатов Балашихи в среду приняли решение о выделении гимназии №2 в микрорайоне Железнодорожный 75 тысяч рублей на покупку компьютерной и оргтехники, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Предлагается внести изменение в решение совета депутатов от 15 ноября 2017 года и изменить назначение средств, направляемых в МБОУ «Гимназия №2», в частности, выделить 75 тысяч рублей на приобретение компьютерной и организационной техники», - сказал председатель комитета по финансам Дмитрий Жирков.

Депутаты единогласно поддержали предложение. Жирков также обратил внимание на то, что в настоящее время освоено только 11% денежных средств депутатов и попросил коллег поторопиться.

«Ежегодно на каждого депутата выделяется 400 тысяч рублей, которые он может направить исключительно на укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта», - пояснил председатель совета депутатов Геннадий Попов.