РИАМО - 20 июн. Более 1,5 миллиарда рублей могут потратить на создание автобусного парка в столичном районе Митино, на открытой стоянке планируется разместить 250 единиц автотранспорта и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Департамент строительства Москвы объявил конкурс на строительство автобусного парка по адресу по адресу: улица Зенитчиков в районе Митино в Северо-Западном административном округе города Москвы. Продолжительность строительства не должна составлять более двух лет с момента заключения государственного контракта», – говорится в сообщении.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,508 миллиарда рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 19 июля 2018 года.

Общая площадь участка составляет 9,3 гектара. На территории разместится здание административно-бытового корпуса, производственного и вспомогательного корпусов, автоматическая мойка и тяговая подстанция.

«Автобусный парк предназначен для хранения автобусов между сменами и их ежедневного технического обслуживания. На открытой стоянке планируется разместить 250 единиц автотранспорта и спецтехники. Закрытая автостоянка предусматривается на 48 машино-мест, в том числе пять машино-мест для маломобильных групп населения», – уточняется в сообщении.