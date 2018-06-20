РИАМО – 20 июн. Суд удовлетворил иск Московского метрополитена к мужчине, который в нетрезвом состоянии упал на пути, теперь он должен транспортному предприятию 20 тысяч рублей, передает ТАСС.

«Случай, который лег в основу судебного разбирательства, произошел 1 апреля 2017 года на станции «Выхино» - тогда нетрезвый мужчина сошел с платформы на пути под приходящий поезд. Трагедии удалось избежать благодаря воле случая и высокой квалификации машиниста. Расстояние между прибывающим составом и мужчиной на путях было достаточным для того, чтобы машинист мог применить экстренное торможение, в итоге нарушитель остался невредим», - сказал собеседник агентства.

Московский метрополитен через суд потребовал возместить расходы на реабилитацию машиниста и выплату среднего заработка за время, пока он проходил курс лечения - итого порядка 20 тысяч рублей. Иск был удовлетворен в полном объеме.

По словам представителя пресс-службы столичной подземки, машинист был вынужден применить экстренное торможение. Из-за этого пассажиры в вагонах могли упасть и получить серьезные травмы, к счастью, никто не пострадал. Крайне важно предотвращать такие случаи. Нарушители должны осознавать, что могут навредить не только себе, но и другим пассажирам, среди которых немало детей и пожилых людей. Кроме того, подобные инциденты влияют на график движения поездов.

Это первый случай, когда Московский метрополитен подал иск в суд на пассажира. Теперь метро сделает работу по судебным взысканиям с нарушителей системной. Предприятие будет предъявлять иски к ним и требовать компенсации в случае длительного сбоя в графике движения поездов на линии или повреждения имущества метрополитена. Так, например, стоимость нового лобового стекла для замены в подвижном составе составляет более 40 тысяч рублей.