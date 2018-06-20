РИАМО - 20 июн. Спецборт МЧС России в среду проводит санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из Симферополя в Москву, в столице пациента поместят в специализированное медучреждение, где ему окажут необходимую помощь, сообщается на сайте чрезвычайного ведомства.

«Сегодня самолет Ан-148 МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из Симферополя в Москву. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.

На протяжении всей операции госпитализируемого пациента будут сопровождать медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

По прибытии в столицу пациента доставят для специализированного лечения в медицинское учреждение Москвы.