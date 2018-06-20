РИАМО - 20 июн. Производитель «Московского картофеля» и каш «Геркулес» компания «Русский продукт» решила закрыть завод в столице и может перенести выпуск всей продукции на второе предприятие под Калугой, чтобы сократить издержки, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Акционеры ПАО «Русский продукт» одобрили продажу московского производственно-складского комплекса, говорится в материалах общества. Секретарь совета директоров «Русского продукта» Олег Пучков подтвердил эти планы. По его словам, сейчас на площадке в Москве выпускаются только чипсы «Московский картофель», остальные продукты производятся на предприятии в Калужской области», - говорится в статье.

Туда же могут быть перенесены и линии по выпуску чипсов. Перенос производства в «Русском продукте» объяснили соображениями экономии. Сроков переезда там не назвали.

Из отчетности «Русского продукта» следует, что примерная мощность линий по выпуску «Московского картофеля» составляет 3 тысячи тонн продукции в год. По мнению заместителя предправления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, их перенос может стоить примерно 300 миллионов рублей.

В Калужской области, в частности, работает крупнейший производитель картофеля «Максим Горький» (входит в Национальную земельную корпорацию Александра Лебедева), который в год выращивает более 120 тысяч тонн продукции и поставляет ее, в частности, для PepsiCo.

Кроме «Московского картофеля» «Русский продукт» выпускает также каши и хлопья «Геркулес», супы «Дачный», «Суперсуп», кофе Coffitel, чай «Традиция» и другие. В 2017 году, по собственным данным, выручка «Русского продукта» снизилась на 29,27% до 3,83 миллиарда рублей (без НДС), чистая прибыль выросла на 27,47% до 44,37 миллиона рублей.

«В выставленный на продажу московский комплекс «Русского продукта» входят 25 строений на улице Пермская, владение 1, рядом с Микояновским и Черкизовским мясокомбинатами. Общая площадь объектов — 102,55 тысячи квадратных метров, недвижимость оценена в 1,66 миллиарда рублей. Из материалов компании следует, что сделка может быть заключена с дисконтом в 10% к этой сумме. Продажа объектов возможна как единовременно, так и частями», - уточняется в статье.